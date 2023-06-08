Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 18:17
Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!

Çoğu kişinin iddiası şu şekilde; maaşı düşük olanlara yüksek, yüksek olanlara ise düşük oranlı zam yapılacak.

Düşük maaşlı kesimden ise maaşı 12 ile 15 bin TL arasında olanlar kastediliyor galiba.

Şimdi; Cumhurbaşkanının verdiği söze istinaden maaşı 12 ile 15 bin arasında olan milyonlarca memura yaklaşık % 85, maaşı 25 bin TL üzeri olan ve sayıları 50 bini geçmeyen kariyer uzmanları, müfettişler ve üst düzey yöneticilere % 30 zam yapılacak öyle mi?

Komik olmayın gençler..


1AtomKarınca
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:29
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
Doğrusu budur. 1 diploma fazla diye benim 4 katı maaşımı almasın

elektronik49
Şef
08 Haziran 2023 18:38

Okul bitirmek kadar basit bisey yok artık.ayricalik tabiki olmamali. Sadece yaptigibisle alakalı göreve göre ücret verilmeli.masa basinda 8 saat pinekle sonra da ben ust duzey memurum de.neymis acikogretimde 4 yillik bitirmiş mis


elektronik49
Şef
08 Haziran 2023 18:39

Masa basindaki mühendislere çıldırıyorum zaten.


Hadicanımmm
Memur
08 Haziran 2023 18:42
Bence de komik olmasınlar çünkü zaten maşş zam çalışmalarını yapan arkadaşlar o üst düzey arkadaşlar böyle bi saçmalık olmaz değil olamaz

özköro
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:44

Düz mantık. :-)

Hadicanımmm, 3 saat önce
Bence de komik olmasınlar çünkü zaten maşş zam çalışmalarını yapan arkadaşlar o üst düzey arkadaşlar böyle bi saçmalık olmaz değil olamaz

Abbas.KILKUYRUK2
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:51

Bir diplomamı. Sende kazanıp kariyer meslek sahibi olsaydın. Ulan ne kadar çapsız ifadeler kullanıyorsunuz be.

1AtomKarınca, 3 saat önce
Doğrusu budur. 1 diploma fazla diye benim 4 katı maaşımı almasın

Abbas.KILKUYRUK2
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:53

Senin tahsilin yok belli ki diplomasiz cahilsin. Okuyan insanlar zoruna gidiyor. Ha ben kırk bin alıyorum buda zoruna gitsin

elektronik49, 3 saat önce

Okul bitirmek kadar basit bisey yok artık.ayricalik tabiki olmamali. Sadece yaptigibisle alakalı göreve göre ücret verilmeli.masa basinda 8 saat pinekle sonra da ben ust duzey memurum de.neymis acikogretimde 4 yillik bitirmiş mis


doks
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 19:41

Maaşını beğenmeyen doktorlar istifa edip özele geçince randevu bulamıyoruz diye çığırmaya başlıyorsunuz sonra ama onu ne yapacağız peki? Sen elinde kalifiye elemanı tutmak istiyorsan hak ettiği maaşı vereceksin.

1AtomKarınca, 3 saat önce
Doğrusu budur. 1 diploma fazla diye benim 4 katı maaşımı almasın

patryn87
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:44

birincisi diploma önemlidir. Yüksek eğitimli yüksek ücret almalıdır. Bu çok net.

Ha buna karşı çıkan maaşım asgari ücretle eşitlendi demesin. Ya da temizlik işiçisi benden fazla alıyor demesin. Madem eğitim önemli değil o zaman paspas atan senden yüksek kazanabilir.


1AtomKarınca
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:00
Sen benim dediğimi anlamazsın at kafası boşver
Abbas.KILKUYRUK2, 3 saat önce

Bir diplomamı. Sende kazanıp kariyer meslek sahibi olsaydın. Ulan ne kadar çapsız ifadeler kullanıyorsunuz be.


Emree002
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:18

Tamda bu şekilde olacak zam beğenmeyen istifasını verebilir ortalık işsiz lisans mezunu dolu biri gelir biri gider


huniliuzman
Aday Memur
08 Haziran 2023 21:13

4 Yıllık üniversite okuyup, üstüne kpssde yüksek puan alıp, üzerine kurum sınavı geçip üzerine de kpds alanları 1 diploma olarak nitelendiren arkadaşlara sadece acıyorum.

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