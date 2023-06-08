Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!

Bence de komik olmasınlar çünkü zaten maşş zam çalışmalarını yapan arkadaşlar o üst düzey arkadaşlar böyle bi saçmalık olmaz değil olamaz

Bence de komik olmasınlar çünkü zaten maşş zam çalışmalarını yapan arkadaşlar o üst düzey arkadaşlar böyle bi saçmalık olmaz değil olamaz