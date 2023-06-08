Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 18:22
Eş Durumu Tayini Açıklanan Oldu Mu?

Arkadaşlar eş durumundan tayini açıklanan oldu mu biraz önce açıklanan tayinlerde? Seçim sonrası denenlerden özellikle. Bana seçimden sonra tekrar görüşe gel demişlerdi baktım hala genel atamada değerlendirilecek yazıyor tc sicille de kayıt bulunamadı yazıyor


Unforgiven_01
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:58
Ne zaman vermiştin dilekçeyi devrem?

polis3368
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:59

Kasım ayında verdim. Birisi eş durumundan memleketine çıkmış genel atama konusunda yazmış. Ne deyim ki haram olsun. Allaha havale ediyorum

Unforgiven_01, 3 saat önce
Ne zaman vermiştin dilekçeyi devrem?

Efendy022
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:00

Benim 1 ay oldu dilekçe vereli sonuçlanmamış bekliyor hala


Mrpolice
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:17
Eşim ögretmen benimde atamam yapılmamış
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade KararıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerPolisler ve Bekçiler'in deprem bölgesi görevlendirmesiTercih...Değerlendirme...Seçim taltifsiz görev . Polis Memurluğundan GİH olmak Nasıl bir şeyGih'e neden taltif yok...Sistem üzerinden gönüllü şark verip giden oldumu??

Sözlük

eski unutulmus bir pantolon cebinde 100tl bulmak 3 Kahvaltıda vazgeçemedikleriniz 5 şu an çalan şarkı 5 memurlar net üyeleri 1 annem 2 bisiklet 2 cübün 1 neyse 2 Kocasının dayak yediğini görünce silah çeken kadın 1 doların 4 tl olma ihtimali 1

Son Haberler

Fatih'teki silahlı çatışmada 2 kişi öldüÇAYKUR'dan kuru çaya yüzde 43 zamManchester City taraftarları İstanbul'a geldiDışişleri Bakanı Fidan, Blinken ve Kuleba ile görüştüOrdu'da mezun öğrenciler diplomalarını yüzerek aldı

Editörün Seçimi

Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)