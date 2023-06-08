Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


08 Haziran 2023 18:31
Ön Lisans Elektrik Teknikerleri Tercihleri

Arkadaşlar temmuzdaki alım için bi sıralama listesi oluşturuyoruz bi whatsapp grubu kurduk bu önümüzdeki alımda tercih yapacak elektrik mezunu arkadaşları bekliyoruz elektrik mezunu olup elektronik,mekatronik vb.. gibi bölümlerdende mezun olan arkadaşlardan ricam tercih yapmayacaklarsa bana bildirip branş sıralamalarını söylemeleridir hepinizi bekliyorum.


birtutamumut
Şef
08 Haziran 2023 20:03

14. Tercih vermiyor

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

DHMİ Çalışanları BurayaTemmuzda en düşük memur maaşıTCDD özelleştiriliyor mu?KİTlerde eş durumuMKE kurumunda herşey baştan aşağı değişecekEÜAŞ ( elektrik üretim anonim şirketi )görevde yükselme ve unvan değişikliği snv.DHMİ becayiş talepleriBOTAŞ 2023 Alımı399(kit) düz memurluk için hangi kurum ?EÜAŞ uzmanı kadrosu

Sözlük

Huni 2 Leyla ile Mecnun 1 Sosyal Politika 1 yaşamak 1 baş ağrısı 1 köy okulu öğretmenleri 1 cübün 1 işsizlik ödeneği 1 HER KONUYA POZİTİF YAKLAŞAN İNSAN 3 doritos cubun 1

Son Haberler

Fatih'teki silahlı çatışmada 2 kişi öldüÇAYKUR'dan kuru çaya yüzde 43 zamManchester City taraftarları İstanbul'a geldiDışişleri Bakanı Fidan, Blinken ve Kuleba ile görüştüOrdu'da mezun öğrenciler diplomalarını yüzerek aldı

Editörün Seçimi

Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)