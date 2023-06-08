Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay

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08 Haziran 2023 18:34
Genel atamada açıklanmayan mazeret atamaları

Mazeret atamalarını genel atama dönemine atmışlardı. Genel atama açıklandı ama mazeret hala açıklanmadı. Ne zaman açıklanır bilgisi olan var mı?


Proletariat
Şube Müdürü
08 Haziran 2023 18:39
Esasen şu önemli MAZARETİ olup ataması yapılan varmı? Birde bu yıl kütüğü büyükşehir olan memleketine gitmiş

Yamanspor61
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:40
Ben genel çoğunun kabul olmayacağı düşüncesindeyim ilk dilekçlerde giden gitti Malatya yazıp gidemeyenler var tercihinde bundan sonra kabul görenler az olur gibi

polis3368
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:50

Ben kendi iş yeri olan eşimin yanına istedim. Sigorta doldu görüşe çıktım seçimden sonra tekrar gel dendi ama gene kayıt yok ve genel atama yazıyor. Bikaç güne olumsuz girilir 4.dilekçem bu diğer üçü öyle oldu. Tek tesellim herkeste hala değişiklik yoksa demekki tekrar bi açıklama olacağı düşüncesi ya da umudu. 1.5 yıl oldu yıldım artık


Hkngr
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:51

Asaletiniz yok mu? Neden mahkemeye vermediniz?

polis3368, 3 saat önce

Ben kendi iş yeri olan eşimin yanına istedim. Sigorta doldu görüşe çıktım seçimden sonra tekrar gel dendi ama gene kayıt yok ve genel atama yazıyor. Bikaç güne olumsuz girilir 4.dilekçem bu diğer üçü öyle oldu. Tek tesellim herkeste hala değişiklik yoksa demekki tekrar bi açıklama olacağı düşüncesi ya da umudu. 1.5 yıl oldu yıldım artık


futbol46
08 Haziran 2023 18:53
Mazeret dilekçesi verip genel atama yazanlardan açıklanan oldu mu hiç arkadaşlar

Ogltkn
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:00

Bende 3 ay once hataya gonullu tayin dilekcesi verdim ama hala değerlendiriliyor seklinde bekliyor d


polis3368
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:01

10.yılım meslekte. Mahkemeye şimdi vereceğim işte. İnsan gibi gidelim dedik ama yok. Mahkeme sonucundan sonra uğraşıyor egm bikaç kişiden duydum

Hkngr, 3 saat önce

Asaletiniz yok mu? Neden mahkemeye vermediniz?


Hkngr
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:09

Keşke daha önceden verseydiniz. Benim Asaletim yok bu verdiğim 2. Dilekçem. Birincisi olumsuz gelmişti şimdi ikincinin sonucunu bekliyorum. Asaletim olsaydı ilk günden verirdim mahkemeye

polis3368, 2 saat önce

10.yılım meslekte. Mahkemeye şimdi vereceğim işte. İnsan gibi gidelim dedik ama yok. Mahkeme sonucundan sonra uğraşıyor egm bikaç kişiden duydum


EA-ksp
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:11
Arkadaşlar bende sağlık mazareti bekleyenlerdenim, batıdan batı istedim, sonuç bölümünde kayıt bulanamdı diyor pbs yi kontrol ettiğimde dilekçeniz değerlendiriliyor yazıyor hala.

Galatasarayy01
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:18

Kasım ayında eş görevi durumundan dilekçe verdim. Şubatta yapılacak atama mart ayında ertelendi. Eşim deprem bölgesinde diye tekrar dilekçe verdim yine genel atama döneminde değerlendirilecektir dedi. Ve şimdi pbs kontrolünde ne kanuni görev yerim değişti ne de değerlendirilecektir ibaresi değişti. Olumlu ya da olumsuz her türlü pbsden geri dönüş olacak mı ?


Hasan4088
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:39
Bende hala değerlendirilmekte yazıyor diyarbakırdan antebi istedim

kral122
Şube Müdürü
08 Haziran 2023 19:47

Gönüllü olarak sark tercihi yapanlar kayıt bulunamadı yazdı


BRKNHRT
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:53
Ne yazıkki olumsuz girilecek hepsine tecrübe ile sabittir. Eş durumundan 20 gün önce dilekçe veren arkadaşıma tayini olumlu oldu. Benim daha önce verdiğim mazeret atama talebimde kayıt bulunamadı diyor. Yine de kimsenin umudunu kırmak istemem ama geçen yıl verdiğim dilekçede de aynen bu süreç hasıl oldu ve çok sonra olumsuz olarak girildi

Demoklea
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:23

Her yıl dilekçe veren ve bu konuda tecrübeli olan bir meslektaşınız olarak hepsi olumsuz giriliyor


hakan sek
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:26

Allahtan umut kesilmez bakalım hele bi açıklansın


Boskvoan
08 Haziran 2023 20:29

Ne zaman açıklanır peki? Olumlu olumsuz açıklansın da önümüzü görelim.

Demoklea, 1 saat önce

Her yıl dilekçe veren ve bu konuda tecrübeli olan bir meslektaşınız olarak hepsi olumsuz giriliyor


Hasan4088
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:34
Bencede olumsuz dememeleri iyi bi şey belli olur bu ay içinde
hakan sek, 1 saat önce

Allahtan umut kesilmez bakalım hele bi açıklansın


alihaydarturapp
08 Haziran 2023 20:58
Yaw o kadar gereksiz tayinler yapıldı ki yemin ederim bittik artık

Hansez
Aday Memur
08 Haziran 2023 21:12
Bende eşimin sağlık durumundan dolayı verdim genel atamada değerlendirilecektir yazıyordu sonra talebini değerlendiriliyora döndü açıklanmadı bı boşlukta bekliyoruz hala Allah yardımcımız olsun
EA-ksp, 2 saat önce
Arkadaşlar bende sağlık mazareti bekleyenlerdenim, batıdan batı istedim, sonuç bölümünde kayıt bulanamdı diyor pbs yi kontrol ettiğimde dilekçeniz değerlendiriliyor yazıyor hala.

save001
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 21:15
Arkadaşlar bizde de benle beraber 3 arkadaş daha tercih yapmadan dilekçe yazdık. Deprem bölgesinden deprem bölgesine. Akşam sistemden sorguladağımızda Biri 50 yaş üstü tayini oldu biri sağlık mazereti ile gelmişti buraya yeniden sağlık mazereti ile önceki çalıştığı ile istemişti olumlu.. biri yine sağlık mazereti ile dilekçe yazdı diğeri mazeretsiz dilekçe yazdı ikisi kayıt bulunamadı yazıyor.
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