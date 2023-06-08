Genel atamada açıklanmayan mazeret atamaları

Ne yazıkki olumsuz girilecek hepsine tecrübe ile sabittir. Eş durumundan 20 gün önce dilekçe veren arkadaşıma tayini olumlu oldu. Benim daha önce verdiğim mazeret atama talebimde kayıt bulunamadı diyor. Yine de kimsenin umudunu kırmak istemem ama geçen yıl verdiğim dilekçede de aynen bu süreç hasıl oldu ve çok sonra olumsuz olarak girildi

Ne yazıkki olumsuz girilecek hepsine tecrübe ile sabittir. Eş durumundan 20 gün önce dilekçe veren arkadaşıma tayini olumlu oldu. Benim daha önce verdiğim mazeret atama talebimde kayıt bulunamadı diyor. Yine de kimsenin umudunu kırmak istemem ama geçen yıl verdiğim dilekçede de aynen bu süreç hasıl oldu ve çok sonra olumsuz olarak girildi