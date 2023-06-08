Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 18:43
Tayini Van çıktı
Bilgi verebilecek yardımcı olacak arkadaşlar

selamlarmerhaba
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:06
En güzel şark illerinden hayırlı olsun

Fırtına6655
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:07
Teşekkür ederim. Evliyim bir çocuğum var hangi ilçelere verme olasılığı yüksek
selamlarmerhaba, 2 saat önce
En güzel şark illerinden hayırlı olsun

Sadeceinsan65
Şef
08 Haziran 2023 19:49
Van cıkması guzel ama onunde bir atama bekler gibi heyecanlı bir bekleyiş daha olacak baskale Bahçesaray catak saray buralar sıkıntı. Gevas en yakın guzel dıs ilcesi sayılır. Merkezi ılcelere ıpekyolu Edremit tusba zaten herkes buraları isteyecek hayırlı olsun.
Fırtına6655, 2 saat önce
Teşekkür ederim. Evliyim bir çocuğum var hangi ilçelere verme olasılığı yüksek

Abdullah BAHAR
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:07

Öncelikle herkese hayırlı olsun benim de tayinim Van'a çıktı, Van'dan tayini başka ile çıkıp da ev konusunda yardımcı olabilecek arkadaş var mı? Çocuğun eğitim durumundan merkezde kalacağım

Toplam 4 mesaj

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