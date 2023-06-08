Tayini Van çıktı

Van cıkması guzel ama onunde bir atama bekler gibi heyecanlı bir bekleyiş daha olacak baskale Bahçesaray catak saray buralar sıkıntı. Gevas en yakın guzel dıs ilcesi sayılır. Merkezi ılcelere ıpekyolu Edremit tusba zaten herkes buraları isteyecek hayırlı olsun.

Van cıkması guzel ama onunde bir atama bekler gibi heyecanlı bir bekleyiş daha olacak baskale Bahçesaray catak saray buralar sıkıntı. Gevas en yakın guzel dıs ilcesi sayılır. Merkezi ılcelere ıpekyolu Edremit tusba zaten herkes buraları isteyecek hayırlı olsun.

Fırtına6655, 2 saat önce Teşekkür ederim. Evliyim bir çocuğum var hangi ilçelere verme olasılığı yüksek