KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Haziran 2023 18:45
msb astsubay

asil gelen branşa kayıt yaptırsak daha sonra yedeklerden birisi gelirse asil olanın kaydını iptal edip yedeklerden gelene kayıt yaptırabilir miyiz

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