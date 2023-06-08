Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Haziran 2023 18:48
Adalet Hizmet Sınıfı Artık Şarttır

Merhaba arkadaşlar,

Maalesef son 2-3 günde zam yağmuru ve dövizin artması Türk insanını en az %30 daha fakirleştirdi. Ve dövizin daha da artacağı aşikar bir durum. Biz adliye çalışanlarına gelecek olursak katip , mübaşir , vhki , hizmetli ve diğer Genel İdari Hizmet ve Yardımcı Hizmetlerde bulunan arkadaşlarımız ile birlikte halen 10.500 - 11.500 TL aralığında insani olmayan bir maaş ve karşılığında köle gibi çalıştırılan bir sisteme dahil olduk. Bu maaş ile 4 kişilik bir ailenin geçinmesi imkansızın da ötesindedir.

Temmuz ayında maaşlarımızın 22.000 TL olacağı söyleniyor. Fakat emin olun ki bu enflasyonda temmuzda alacağınız 22.000 TL bugünün 11.000 TL'si gibi olacaktır.

Adliyeler yoğunluk bakımından diğer kurumlar gibi değildir ; vatandaşı bitmez , kararı bitmez , talebi bitmez , keşifi bitmez , nöbeti bitmez , haftasonların heba olur ek ücret almazsın , ailene vakit ayıramazsın , üzerine hakim savcıdan azar yersin yaranamazsın , vatandaştan azar yersin sesini çıkaramazsın , mobbingin zaten alası bu kurumdadır

Diyeceğim o dur ki adliye personelleri özlük bakımından Genel İdari Hizmetlere göre daha yoğun iş yükü altında , stresli bir ortamda çalışıp yıpranmaktadır. Adalet Hizmet sınıfı artık bu personellere şarttır ve yeni bakana bu konuda baskı yapılmalıdır. Bu sınıfta özellikle maaş artışının yanı sıra , ek mesai , yıpranma payı , refah payı sağlanmalıdır. Bu sağlanırsa zaten herkes verimli çalışacaktır. Adalet hizmetlerini etkin yürütmenin formülü personeli memnun etmekten geçer

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