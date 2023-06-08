Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 18:53
Adıyaman -Hatay
Arkadaşlar bana Adıyaman geldi eş durumunda da Hatay bekliyorum ne yapmam laızm tecrübesi olan yardımcı olur mu

Bahsekonu
Aday Memur
08 Haziran 2023 18:55

Adıyaman muazzam bir şehir insanı çok iyi deprem sebebi ile 1 yıl sıkıntı yaşanır ama güzel şehir


Yaşşşş
Memur
08 Haziran 2023 18:57
Devrem eşim hataya yeni atandı bende dilekçe vermiştim hataya dilekçem sisteme yeni düştü daha şimdi ilişki kesip Adıyaman gidip oradan eş açıklanınca tekrar Hatay mı gidecem ilişki kesmeyip Hatay eş durumu dilekçemi bekleme gibi bir hakkım var mı
Bahsekonu, 3 saat önce

Adıyaman muazzam bir şehir insanı çok iyi deprem sebebi ile 1 yıl sıkıntı yaşanır ama güzel şehir

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