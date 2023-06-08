Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay

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08 Haziran 2023 18:57
Sistem üzerinden gönüllü şark verip giden oldumu??

Arkadaşlar öncelikle herkese hayırlı olsun polnetten gönüllü şark isteyip giden oldumu bende kayıt bulunamadı yazıyor.


Kvncars
08 Haziran 2023 18:59

Bende de kayıt bulunamadı yazıyor bu ne demek ki


aysegul0606
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:10
Kayıt bulunamadı diyor bizde de

Thedarkknightt
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:12

Nereleri yazdiniz.tek tercih gumushane yazdim bendede kayit bulunamadi yaziyor


Ersinco
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:13

Bende gönüllü yaptım 6 tercih yaptım kayıt bulunamadı yazıyor bari olmadıysa yerinde yazsalar


Börtecine14
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:14

Evet bencede yda olumsuz gibi bişey yazalar böyle belirsiz olmuş


Kvncars
08 Haziran 2023 19:17

Bende 6 tercih yaptım sonuç olumlu olumsuz bile değil millet tek tercih yapıp gidiyor şaka gibi ya

Ersinco, 2 saat önce

Bende gönüllü yaptım 6 tercih yaptım kayıt bulunamadı yazıyor bari olmadıysa yerinde yazsalar


Ogltkn
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:23

Bende dilekce ile hatayi yazdim. Kayit bulunamadı diyor ve dilekcemde halen değerlendiriliyor diyor


hakkan1
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:23
Dört yıllık batı ilinde 5. Yıla gireceğim. tercih modülünden gönüllü ikinci şark için tek tercih Kahramanmaraş yazıp kaydettim kayıt bulunamadı yazıyor. Muallakta kaldım olumsuz yaz tayinin çıkmadı yaz kayıt bulunamadı ne demek. Gönüllüyü de göndermiyorlar ise kim tercih etmiş Kahramanmaraş ı hayret bir şey ya.

Mete3351
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:58
Ben 2019 yılında şarktan döndüm 7 tercih yaptım gönüllü, 1.tercih Hatay geldi.

aysegul0606
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:59
Şuanda mi baktınız ? Sizde de kayıt bulunamamıştır yazdı mi başta ?
Mete3351, 2 saat önce
Ben 2019 yılında şarktan döndüm 7 tercih yaptım gönüllü, 1.tercih Hatay geldi.

Mete3351
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:01
Hayır direkt Hatay il emniyet müdürlüğü yazıyor.
aysegul0606, 2 saat önce
Şuanda mi baktınız ? Sizde de kayıt bulunamamıştır yazdı mi başta ?

Karatavuk11
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:14

Batıda 4. Yılım deprem bölgesi Hatay başta olmak üzere tercih yaptım kayıt bulunamadı


myday
Memur
08 Haziran 2023 20:24

2019 da batıya döndüm bu yıl gönüllü şark için PBS ben üzerinden Van Batman Mardin yazdım


myday
Memur
08 Haziran 2023 20:25

3.tercih olan Mardin geldi.


kaptan34m
Şube Müdürü
08 Haziran 2023 20:25
Benim de şanlı urfa emniyet müdürlüğü geldi 7 tercihten gönüllü şark olarak

Börtecine14
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:27

Bizimki olumsuz demekki


aysegul0606
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:35
Tayini çıkan arkadaşlar hayırlı olsun. Bizimki olumsuz mu şimdi ? Kayıt bulunamamıştır yazanlar...

Sy4444
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:37
Sen 12 misin
Thedarkknightt, 2 saat önce

Nereleri yazdiniz.tek tercih gumushane yazdim bendede kayit bulunamadi yaziyor


hakkan1
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:43
Arkadaşlar geçmiş dönemde de gönüllü tercih yapanlara kayıt bulunamadı mı yazıyordu

Arslan19055
08 Haziran 2023 20:47

Gönüllü gümüşhane batman yazdım kayıt bulunamadı yazıyor 2014 te şarkıdan dönmüştüm

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