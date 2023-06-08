Sistem üzerinden gönüllü şark verip giden oldumu??

Dört yıllık batı ilinde 5. Yıla gireceğim. tercih modülünden gönüllü ikinci şark için tek tercih Kahramanmaraş yazıp kaydettim kayıt bulunamadı yazıyor. Muallakta kaldım olumsuz yaz tayinin çıkmadı yaz kayıt bulunamadı ne demek. Gönüllüyü de göndermiyorlar ise kim tercih etmiş Kahramanmaraş ı hayret bir şey ya.

Dört yıllık batı ilinde 5. Yıla gireceğim. tercih modülünden gönüllü ikinci şark için tek tercih Kahramanmaraş yazıp kaydettim kayıt bulunamadı yazıyor. Muallakta kaldım olumsuz yaz tayinin çıkmadı yaz kayıt bulunamadı ne demek. Gönüllüyü de göndermiyorlar ise kim tercih etmiş Kahramanmaraş ı hayret bir şey ya.