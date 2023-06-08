TERCİH DIŞI ATAMA

İlce tercihinde onxelıgın yuksekova olsun evli isen ev sıkıntısı yasamak istemiyor isen sonra semdınlı merkez de ev cok sıkıntı hala da sıkıntıdır. Hakkari guzel dır deprem bolgesıne cıkacagına Hakkari daha guzel dır sosyallik sıfır merkez haricinde sinema dahi yok. Yuksekovada cocuk parkı bile yok lojmanın ıcınde varsa vardır. Bekar isen mutlu olursun evli isen cocuklu isen sıkıntı biraz sosyal olmamaya alısıyorsun

İlce tercihinde onxelıgın yuksekova olsun evli isen ev sıkıntısı yasamak istemiyor isen sonra semdınlı merkez de ev cok sıkıntı hala da sıkıntıdır. Hakkari guzel dır deprem bolgesıne cıkacagına Hakkari daha guzel dır sosyallik sıfır merkez haricinde sinema dahi yok. Yuksekovada cocuk parkı bile yok lojmanın ıcınde varsa vardır. Bekar isen mutlu olursun evli isen cocuklu isen sıkıntı biraz sosyal olmamaya alısıyorsun