Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 19:07
TERCİH DIŞI ATAMA

Arkadaşlar şark görevi tercih dışı hakkari çıktı itiraz etme hakkımız var mı ? Ne yapılabilir ?


Nrll
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:10
Adamlar iptal olan atama da mahkeme kararini uygulamıyor. Sence itiraz hakkin var mi tekrar düşün. :)))

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
08 Haziran 2023 19:25
Torpil yaptır vana git

Jakarya
Aday Memur
08 Haziran 2023 19:52

Ben 2 sene Şemdinli de çalıştım Dilekçe ver oraya git mesleğimin en güze gunleriydi


Sadeceinsan65
Şef
08 Haziran 2023 21:06
İlce tercihinde onxelıgın yuksekova olsun evli isen ev sıkıntısı yasamak istemiyor isen sonra semdınlı merkez de ev cok sıkıntı hala da sıkıntıdır. Hakkari guzel dır deprem bolgesıne cıkacagına Hakkari daha guzel dır sosyallik sıfır merkez haricinde sinema dahi yok. Yuksekovada cocuk parkı bile yok lojmanın ıcınde varsa vardır. Bekar isen mutlu olursun evli isen cocuklu isen sıkıntı biraz sosyal olmamaya alısıyorsun

Faysal2672
Aday Memur
08 Haziran 2023 21:10

Ben özel sektörde calisiyorum esim Bayan polis 2 ve 4 yasinda 2 çocuğumuz var :))

Sadeceinsan65, 26 dk. önce
İlce tercihinde onxelıgın yuksekova olsun evli isen ev sıkıntısı yasamak istemiyor isen sonra semdınlı merkez de ev cok sıkıntı hala da sıkıntıdır. Hakkari guzel dır deprem bolgesıne cıkacagına Hakkari daha guzel dır sosyallik sıfır merkez haricinde sinema dahi yok. Yuksekovada cocuk parkı bile yok lojmanın ıcınde varsa vardır. Bekar isen mutlu olursun evli isen cocuklu isen sıkıntı biraz sosyal olmamaya alısıyorsun
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