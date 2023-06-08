Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 19:18
RİZE
Rize'den tayini çıkıp ev devredecek var mı ?

Police5555
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:48

Hayırlı olsun devrem nerden gideceksin rizeye bende rizeye gideceğim

Toplam 1 mesaj

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