Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 19:33
Memlekete atanma

Gazi kardeşi olduğum için memlekete dilekçe vermiştim normal 7 tercih yapmıştım ama memleket olmadı ilk tercihime vermişler dilekcem ise hala değerlendirilmektedir diyor acaba bu durum sonradan değişirmi


mthkrkk
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:16
Devrem özelden yazar mısı bilgi vereyim

T.C alpaslan
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:25
Bende Gazi yakını olarak batı batı tayin istedim dilekçe ile değerlendirilmektedir yazıyor Sorgulamada kayıt bulunamadı yazıyor

T.C alpaslan
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:27
Dewrem özelden yazamıyorum bilgin varsa yazar mısın?
mthkrkk, 1 saat önce
Devrem özelden yazar mısı bilgi vereyim

mthkrkk
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:51
Tmm devrem
T.C alpaslan, 1 saat önce
Dewrem özelden yazamıyorum bilgin varsa yazar mısın?
Toplam 4 mesaj

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