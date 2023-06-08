Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 19:41
mardine gelenler.

tayini çıkan kardeşler hayırlı olsun.evi satıp bizde başka yere gidiyoruz.mardinin merkezi konumunda daire.3+1 doğalgazlı ilgilenen olursa yazabilr.ilan no:

1103695312

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