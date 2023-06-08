Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 19:46
ADIYAMAN

Taynim Adıyamana çıktı, Evliyim ve 1 çocuğum var, Kiralık ev yada lojman durumu, sosyal hayat, merkez yada hangi ilçeleri iyidir,terör tazminatı durumları nedir bilgi verebilir misiniz?


Yamanspor61
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:07
Kiralık ev yok varsada sayılı az hasarlı çoğu sosyal hayat yazmışsınız en az 2 sene bi beklentiniz olmasın ilçe olarak kahta besni önceden gölbaşıda vardı da malesef yok artık

selo_01
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:08
Samsat küçük sakin bir ilçesi lojmanı tadilatta yenileniyor kısa sürede biter üç yıl şark için uygun depremden etkilenmedi..

kasımpatı6
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:11
Adıyaman da şu an kira fiyatları 8-10 bin arası dolaşıyor. Zaten çok az ev var
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