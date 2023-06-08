Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 20:01
2023 batıdan batıya tayin
Merhaba arkadaşlar genel atama açıklandı, batıdan batıya dilekçe ile tayin talebinde bulunanlardan ataması çıkan yok sanırım

Boskvoan
08 Haziran 2023 20:03

benim sorgulamada kayıt yok yazıyor. Genel müdürlüğü aradım, daha değerlendiriliyor dedi.


Confused3434
Şef
08 Haziran 2023 20:05
Batı batı atamaları genelde genel atamadan birkaç hafta sonra açıklanıyor

mertburak026
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:22
Benimde kaydım yokmuş devrem .bakalım gorelim ne olacak
Boskvoan, 2 saat önce

benim sorgulamada kayıt yok yazıyor. Genel müdürlüğü aradım, daha değerlendiriliyor dedi.

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