Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 20:02
Diyarbakir Tayin

Diyarbakir a tayini çıkanlar ve Diyarbakır' da çalışanlar kısa bilgi verirlerse sevinirim. Evli 2 çocuğum var.


Swagger64
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:05
9 yıl diyarbakirda görev yaptim istedigini sorabilirsin

Cigdemkatip
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:09
Arkadaş sorana kadar ben sorayım il merkezinde mi yaptınız, ilçe olarak nereye atama yapabiliyolar
Swagger64, 1 saat önce
9 yıl diyarbakirda görev yaptim istedigini sorabilirsin

Deli-Kurt2017
Şef
08 Haziran 2023 20:15

https://t.me/+R2So6qVi5Z81ZGQ0


Deli-Kurt2017
Şef
08 Haziran 2023 20:16

https://t.me/+R2So6qVi5Z81ZGQ0

Diyarbakir grubu tayini çıkanlar gelin


Swagger64
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:28
İl merkezinde yaptım .. Her ilçeye tayinin cikabilir Merkezde olabilir yani
Cigdemkatip, 1 saat önce
Arkadaş sorana kadar ben sorayım il merkezinde mi yaptınız, ilçe olarak nereye atama yapabiliyolar

Delikurt34
Aday Memur
08 Haziran 2023 21:04
Merkezde oturulanilecek bölgeler neresi kira durumları nedir ?
Toplam 6 mesaj

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