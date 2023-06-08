Merkezde çalıştım ben gayet güzel yeterli tabi bi Mardin Diyarbakır Tunceli değil ama merkez, Cizre, Silopi iyi diğer ilçeler çok kötü.Yazın havası çok sıcak klimasız özellikle Cizre ve Silopi çekilmez.Haricinde terör yok kalmadı zaten

Merkezde çalıştım ben gayet güzel yeterli tabi bi Mardin Diyarbakır Tunceli değil ama merkez, Cizre, Silopi iyi diğer ilçeler çok kötü.Yazın havası çok sıcak klimasız özellikle Cizre ve Silopi çekilmez.Haricinde terör yok kalmadı zaten