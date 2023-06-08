Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 20:09
Şırnak
Bilgi verebilecek varmı?

Ramzade
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:21

Bizimde İstanbul'dan sirnaga çıktı tayinimiz


aBBo
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:26
Merkezde çalıştım ben gayet güzel yeterli tabi bi Mardin Diyarbakır Tunceli değil ama merkez, Cizre, Silopi iyi diğer ilçeler çok kötü.Yazın havası çok sıcak klimasız özellikle Cizre ve Silopi çekilmez.Haricinde terör yok kalmadı zaten

viber
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:39

ilçelerde sosyal olanak ve havalimanına yakınlığıyla ilgili olarak Cizre en iyi ilçe yaz sıcakları çok bunaltıcı klimasız geçiremezsin yazı ama onun dışında olay falan pek olmaz seçimlerde bitti. önümüzdeki seneyide atlatırsan 3 yıl güzel geçer Migros, burger king, dominos, avm vs Cizrede olan imkanlardan bazıları..


Paradokya07
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:50
3 yıldır cizrede olan biri olarak şehrin büyüklüğüne kanıp sakın cizre yazmayın. Siciliniz düşükse yüzde 90 çeviğe verecekler. Aşırı bir gereksiz sıkma var. Cizrede bölge çevik mantığı var. Sürekli izin yanması ve ilçe görevleri ile karşı karşıya kalırsınız. Sıcağı desen adanalı arkadaşlar bile bıkmış durumda. İdil küçültür rahattır. Merkez yokultur ama rahattır. Gidin kraları isteyim benden demesi

istcanbal
Aday Memur
08 Haziran 2023 21:00
Yorumlarınız için teşekkürler, fikir oluşturması için yorumlarınız çok değerli

istcanbal
Aday Memur
08 Haziran 2023 21:27
Şırnaktakilerden yprum bekliyorZ
Toplam 6 mesaj

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Sözlük

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