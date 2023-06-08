Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 20:41
AÇIKTA OLAN PERSONEL EŞİNE TAYİN ÇIKAR MI

Bolu ilinde J.Astsubay olarak görev yapmaktayken açığa alındım. Eşim de aynı ilde polis memuru olarak görev yapmaktadır. Kadrom hala Bolu ilinde olmasına rağmen ve Eşimin eş görev durumunu belirtir dilekçe yazmasına rağmen eşimin tayini Diyarbakır'a çıkmış. Bu mümkün mü? Benim açıkta olmam mazereti ortadan kaldırır mı?

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