Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 20:45
İzmir tayini çıkanlar TEK BAŞLIK

Hepinize hayırlı olsun , Allah utandırmasın devrelerim abilerim. İzmire gidecek olanlar olarak bilgi paylaşımı yaparsak uygun olur


radarcı19
Aday Memur
08 Haziran 2023 20:58

İzmir'e tekrar dönüyorum iki yılın ardından.şimdiden herkeze hayırlı olsun branşın trafik


Alemdarali
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 21:00
Hayırlı olsun devrem izmirde kaç yıl kalmıştın ben seneye tayinciyim şarktan 11 yıl izmirde kaldım tekrar verilmez deniyor o yüzden soruyorum
radarcı19, 37 dk. önce

İzmir'e tekrar dönüyorum iki yılın ardından.şimdiden herkeze hayırlı olsun branşın trafik


Poliss155
Memur
08 Haziran 2023 21:09
Benimde Cizre dönüşü İzmir hayırlısı olsun herkese
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