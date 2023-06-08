Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 20:51
Kayıt bulunamadı diyor

Selamın aleyküm atamalar hayırlı olsun cümlemize, herkesin gönlüne göredir inşallah. Arkadaşlar ben 1 Mart tarihinde dilekçe verdim Hatay'da kalmak için. PBS'de genel atama dönemi değerlendirilecek yazıyordu. Şuan KAYIT BULUNAMADI diyor. Bu ne demek bilen varsa açıklayabilir mi? Teşekkürler İyi akşamlar


Kkmal
Aday Memur
08 Haziran 2023 21:01
Bende başka ile istedim Ayni senin durum ile

mertburak026
Aday Memur
08 Haziran 2023 21:03
Batı batı açıklanmamış herkeste bu yaziyor

Atilla007
Aday Memur
08 Haziran 2023 21:15
Kayıt bulunamadı diyenler için sonradan bir atama yapılır mı yoksa ümidi keselim mi
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