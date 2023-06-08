Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Haziran 2023 20:51
Rize

Merhabalar. Ağustos?ta Rize?ye eş durumu yapacağım nasipse. Branşım Türkçe. Orda çalışan arkadaşlarım bilgi verebilirler mi? Norm durumları nasıl? Sosyal hayat ve ev kiraları ne durumda?

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