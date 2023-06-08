Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Haziran 2023 21:12
Sinop e tipi cezaevi

Arkadaşlar merhabalar batman t tipi cik da ikm olarakgörev yapıyorum eşimin tayini Sinopa çıktı cezaevi ve şehir hakkında bilgisi olan var mı acaba

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