Kayseri Pınarbaşı

Merhabalar kayseri pınarbaşına öz agabeyim öğretmen olarak atandı. Ev bakıyoruz ancak bulamadık. Bu genel atamada belki buluruz diye bu paylaşımı yapmak istedim. Genel atamada tayini çıkan ve pınarbaşında oturanlar benimle iletişime geçerse çok sevinirim.

Merhabalar kayseri pınarbaşına öz agabeyim öğretmen olarak atandı. Ev bakıyoruz ancak bulamadık. Bu genel atamada belki buluruz diye bu paylaşımı yapmak istedim. Genel atamada tayini çıkan ve pınarbaşında oturanlar benimle iletişime geçerse çok sevinirim.