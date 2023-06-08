Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Haziran 2023 21:24
Rapor

Raporlu olan memur raporunu hemen işyerine göndermek zorunda mı?

Bu konuyla ilgili genelge rapor alınan günü takip eden günün mesai bitimine kadar gönderirken ilgili şube müdürü raporu alına gün istiyor. Böyle keyfi uygulamanın önüne geçmek için napılabilir?

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