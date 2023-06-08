Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2023 21:35
GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

Herkese merhaba atandığım hastane beni ilçede bulunan ek hizmet binasına verdi. Tıbbi sekreterlerden sorumlu kişi 6 ay sonra geri alacağız seni dedi ama ben burada çalışmak istemiyorum geri dönmek için ne yapmalıyım dilekçe mi yazmam gerekiyor bilen biri cevaplayabilir mi?


gonul_kara
Memur
08 Haziran 2023 22:56
Torpil yoksa yapacak bişi yok
Toplam 1 mesaj

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