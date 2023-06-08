Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 21:42
Herkes maaşı konuşuyor fakat kaynağını söyleyemiyor

Evet arakdaşlar başlıkta da dediğim gibi şu değirmenin suyunun nereden geldiğini bir açıklayın da biz de sizi ciddiye alalım. EYT, Deprem, İşçi Zammı, KKM, cari açık, enflasyon, bütçe açığı bütün bunlar son 1 yılda gerçekleşti bedeli daha ödenmeden şimdi de memurlara bol keseden maaş verileceğini nasıl düşünüyorsunuz bizi bir aydınlatın da ben de maaşımın 30 bin tl olacağını düşünüp mutlu olayım. Ben basit bir mantık kurdum işçilere, emeklilere uygulanan tarife bize de uyganır böylelikle hem söz tutulmuş olur hem de yük azaltılır. Zaten bu kafa değişmezse iflas edeceğiz.


kozmiktarihci
Şef
08 Haziran 2023 21:47

Kaynağı meydanlar

Kaynağı nass

Kaynağı % 52 oy


Katibix
Şef
08 Haziran 2023 21:49
Bu saydıklarının hiçbiri para kaynağı değil.
kozmiktarihci, 3 saat önce

Kaynağı meydanlar

Kaynağı nass

Kaynağı % 52 oy


noktali
Aday Memur
08 Haziran 2023 21:53

ben oy ile nas ile ilgilenmiyorum sadece bu kadar paranın nereden geleceğini merak ediyorum. Mehmet Şimşek'in görevi devralırken yaptığı konuşma inanılmaz sert bir konuşmaydı. Resmen irrasyonel şeyler yapıldığını ilk ağızdan duymuş olduk. EYT ve işçi maaşları bu yapı verdi ama artık rasoneliteye döndük. İktisat bilen herkes şimşeğin o konuşmasında ne demek istediğini anlar.

kozmiktarihci, 3 saat önce

Kaynağı meydanlar

Kaynağı nass

Kaynağı % 52 oy


kozmiktarihci
Şef
08 Haziran 2023 22:01

Mehmet Şimşek kardeşimiz bakanlığı devraldığı kisinin gözünde ki ışıltıyı görseydi kaynağı bulurdu.


Grandesosyal
08 Haziran 2023 23:40
Kaynağı biz mi hesap edelim. Meydanlarda kim söz verdiyse kaynağı o düşünsün.

mengok
Şef
08 Haziran 2023 23:46
Kaynağı bize sormayacaksin
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