Herkes maaşı konuşuyor fakat kaynağını söyleyemiyor

Evet arakdaşlar başlıkta da dediğim gibi şu değirmenin suyunun nereden geldiğini bir açıklayın da biz de sizi ciddiye alalım. EYT, Deprem, İşçi Zammı, KKM, cari açık, enflasyon, bütçe açığı bütün bunlar son 1 yılda gerçekleşti bedeli daha ödenmeden şimdi de memurlara bol keseden maaş verileceğini nasıl düşünüyorsunuz bizi bir aydınlatın da ben de maaşımın 30 bin tl olacağını düşünüp mutlu olayım. Ben basit bir mantık kurdum işçilere, emeklilere uygulanan tarife bize de uyganır böylelikle hem söz tutulmuş olur hem de yük azaltılır. Zaten bu kafa değişmezse iflas edeceğiz.