Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 22:16
Adıyaman tayin ( lütfen yardım)

Merhaba abilerim devrelerim. Benim eşim 6 aylık hamile nasipse eylülde doğumu var. Ayrıca kamuda sözleşmeli personel olarak yıllardır çalışıyor. Annem depremzede, babam polis memuru kendisi şuan deprem bölgesinde görev yapıyor. Annem yanıma taşındı. Tayin listem Batman ığdır bitlis Tunceli Şırnak Malatya Adıyaman şeklinde. Eşimin hamilelik durumunu iş durumunu ve anneme ait depremzede olup yanımda olduğuna dair sosyal hizmetlerden aldığım belgeyi sisteme yükleyerek ipka istedim. Ancak 7.tercihim olan deprem bölgesi Adıyamana atandım. Çok mağdur durumdayım ne yapabilirim lütfen yardım edin hukuksal olarak?


polis memuru44
Aday Memur
08 Haziran 2023 22:33

Durdurma dilekçesi vermem gerekiyo


Hainhayat
08 Haziran 2023 22:51

Durdurma dilekçesi nasıl verilir? Yani nereye veriyoruz personel şubeye mi sureç ne kadar sürüyor


Hainhayat
09 Haziran 2023 00:05

G0ncell


azmah
Genel Müdür
09 Haziran 2023 00:41

Şaka mı yapıyorsun.

Hainhayat, 2 saat önce

Durdurma dilekçesi nasıl verilir? Yani nereye veriyoruz personel şubeye mi sureç ne kadar sürüyor

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