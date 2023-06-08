Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 22:24
Batıdan doğuya tayin hakkında bilgi?

Herkes için yeni dönem hayırlı uğurlu olsun. Ben 1 yıl önce eş durumundan İstanbula geldim. Şimdide genel atamada Diyarbakır çıktı. Diyarbakır çıkmasından memnunum. 2. Tercihimdi ve atamamı Kriminal daire yaptı. Ben ekonomik ve bazı ailevi nedenlerden dolayı atamamı 1 yıl dondurmak istiyorum. Bu konu hakkında bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim. Dondurmak için ne yapmam gerek. İstanbul olduğu için dondurmak isteğim kabul olur diye düşünüyorum. Bir sonraki atama döneminde süreç benim açımdan nasıl işler? Bir dahaki atama döneminde tercih yapmadan yine bana Diyarbakır mı çıkacak? Ben bu sefer gitmek istersem beni göndermemek gibi bi ihtimalleri var mı? Şimdiden teşekkürler

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