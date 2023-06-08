Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 22:32
Personel şube ile görüşe giden var mı ?

Yakın zamanda Ankara?da personel şubede görüşe çıkan var mı ? Varsa süreç nasıl ilerliyor ? Ne yapmak lazım ?Cevap veren herkese teşekkürler


polis3368
Aday Memur
08 Haziran 2023 22:33

Ben de bunu merak ediyorum deprem ve seçim nedeniyle kapalı diye biliyorum ama açıldı mı bilmiyorum. Geçen yıl sonu gittim ben. Personelden form alıp dolduruyorsun daireden arayıp gelip gelmeyeceğini soruyorlar. Takım elbiseyle gidip görüşüyorsun


Birsüveyda
Aday Memur
08 Haziran 2023 22:41

EGM personel daire sitesinde perşembe günleri 09.30 diye belirtmiş görüş gününü acaba öncesinde randevu almak gerekiyor mu ? Bir de bu sağlık raporu konusunda devlet hastanesinin heyet raporu olması şart mı acaba ? SGK anlaşmalı özel hastanenin raporları geçerli olur mu acaba ? Yoksa yeniden devlet hastanesinden al gel derler mi ?

polis3368, 2 saat önce

Ben de bunu merak ediyorum deprem ve seçim nedeniyle kapalı diye biliyorum ama açıldı mı bilmiyorum. Geçen yıl sonu gittim ben. Personelden form alıp dolduruyorsun daireden arayıp gelip gelmeyeceğini soruyorlar. Takım elbiseyle gidip görüşüyorsun


polis3368
Aday Memur
08 Haziran 2023 22:45

Randevu o form işte. Kendi personel şubenden form alıp onu dolduracaksınız. Personel şuben daireye gönderecek onlar seni arayıp şu tarih şu saatte gel diyecekler. Raporları da sadece tam teşekküllü devlet hastanesi veya üniversite hastanesini kabul ediyorlar

Birsüveyda, 2 saat önce

EGM personel daire sitesinde perşembe günleri 09.30 diye belirtmiş görüş gününü acaba öncesinde randevu almak gerekiyor mu ? Bir de bu sağlık raporu konusunda devlet hastanesinin heyet raporu olması şart mı acaba ? SGK anlaşmalı özel hastanenin raporları geçerli olur mu acaba ? Yoksa yeniden devlet hastanesinden al gel derler mi ?


Rezvkr
Aday Memur
08 Haziran 2023 22:50

Rezvkr

Eş tay

Konyanın ilçesinde görev yapıyorum .Eşimde yaklaşı1 ay önce görev yaptığım ilçeye ilk ataması yapılıp göreve başladı.Eşimin ilk yıl tayin hakkı yok.Ben bu durumu belirterek ve gerekli atama onay belgesi, görev yeri belgesi ve hizmet sözleşmesini ekleyerek daireye ipka dilekçesinde bulunmuştum.Hala dilekçem genel atama döneminde değerlendirilecek diyo.Amea benim tayinim Diyarbakıra yapıldı Ipkam kabul olmadı ne yaplalıyım


Birsüveyda
Aday Memur
08 Haziran 2023 22:59

Cevabın için teşekkür ediyorum benim bütün raporlarım SGK anlaşmalı olan bir özel hastaneye ait . Şuan çalıştığım ilin personel şubesi kabul etmişti bu raporlarımı . Personel şube genel müdürlüğü de kabul etmez mi acaba ? Devlette yeniden rapor çıkarayım desem 2 aydan aşağı çıkmaz randevusuydu heyetiydi derken . Son bir sorum dilekçe ve görüşe çağırılmanın arası kaç gün sürüyor hemen mi yoksa 1/2 ayı buluyor mu ? Malum tayin dönemi taşınıp yeni yerde başlama yapmak gerekiyor

polis3368, 2 saat önce

Randevu o form işte. Kendi personel şubenden form alıp onu dolduracaksınız. Personel şuben daireye gönderecek onlar seni arayıp şu tarih şu saatte gel diyecekler. Raporları da sadece tam teşekküllü devlet hastanesi veya üniversite hastanesini kabul ediyorlar


Birsüveyda
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:02

Görüşe çıkacaksın abi başka çaresi yok o da olmazsa mahkeme . Bizim ölümcül hastalığımız olmasına rağmen tiye bile almadan atama yaptılar, var gerisini sen düşün .

Rezvkr, 2 saat önce

Rezvkr

Eş tay

Konyanın ilçesinde görev yapıyorum .Eşimde yaklaşı1 ay önce görev yaptığım ilçeye ilk ataması yapılıp göreve başladı.Eşimin ilk yıl tayin hakkı yok.Ben bu durumu belirterek ve gerekli atama onay belgesi, görev yeri belgesi ve hizmet sözleşmesini ekleyerek daireye ipka dilekçesinde bulunmuştum.Hala dilekçem genel atama döneminde değerlendirilecek diyo.Amea benim tayinim Diyarbakıra yapıldı Ipkam kabul olmadı ne yaplalıyım


polis3368
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:37

Ben cuma verdim ertesi pazartesi günü aradılar. Daireyi ara bi sor derim raporlar için. En doğru bilgiyi onlar verir

Birsüveyda, 2 saat önce

Cevabın için teşekkür ediyorum benim bütün raporlarım SGK anlaşmalı olan bir özel hastaneye ait . Şuan çalıştığım ilin personel şubesi kabul etmişti bu raporlarımı . Personel şube genel müdürlüğü de kabul etmez mi acaba ? Devlette yeniden rapor çıkarayım desem 2 aydan aşağı çıkmaz randevusuydu heyetiydi derken . Son bir sorum dilekçe ve görüşe çağırılmanın arası kaç gün sürüyor hemen mi yoksa 1/2 ayı buluyor mu ? Malum tayin dönemi taşınıp yeni yerde başlama yapmak gerekiyor

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