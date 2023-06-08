Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 22:37
Şanlıurfa Bilgi Dayanışma
Arkadaşlar şanlıurfa hakkında bilgi verebilecek var mı çalışma şartları ilçeler vb. Konular

Ankaralee88
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:12

Güncel. Lojman çıkar mı? Hangi bankadan maaş alınıyor? Evliler merkezde kalabilir mi? Bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa seviniriz


Emr34001
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:20
Merkezde genelde kalırsın ilk sıraya yazarsan tercihe vakıftan maş alıyoruz lojman da zor 15 yıl üstü isen meslekte bişe diyemem puanın iyiyse
Ankaralee88, 44 dk. önce

Güncel. Lojman çıkar mı? Hangi bankadan maaş alınıyor? Evliler merkezde kalabilir mi? Bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa seviniriz


Ankaralee88
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:34

Şefim lojman çıkmaz o zaman. İlk tercihe merkez ilçeleri yazıcaz haliliye karsköprü eyyübiye sırasıyla. İnşallah gelir merkez

Emr34001, 36 dk. önce
Merkezde genelde kalırsın ilk sıraya yazarsan tercihe vakıftan maş alıyoruz lojman da zor 15 yıl üstü isen meslekte bişe diyemem puanın iyiyse

Emr34001
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:40
Zaten Haliliye Karaköprü bu saydıkların hepsi merkeze dahil oluyor merkez akçakale Suruç vs diyerek yazarsın tercihi
Ankaralee88, 22 dk. önce

Şefim lojman çıkmaz o zaman. İlk tercihe merkez ilçeleri yazıcaz haliliye karsköprü eyyübiye sırasıyla. İnşallah gelir merkez

Toplam 4 mesaj

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