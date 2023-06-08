Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2023 22:56
Eşi özel sektörde çalışan memurun eş durumu tayini

eşim başka şehirde özel hastanede çalışıyordu 1 yıl önce işten ayrıldı ve evlendik . memlekette son 4 yılda 1000 günden fazla prim ödemesi var. eğerayını şehirde aynı işyerine veya başka bir iş yerinde tekrar işe girerse eş durumu tayini yapabilir miyim ve yapabiliyorsam ne zaman yapabilirim


Ogünercan55
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:03
3 yılın dolduysa eşinin aktif sigortası başlar başlamaz

xMirAlay
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:12

3+1 olarak atandım ama kadroya geçtim

Ogünercan55, 2 saat önce
3 yılın dolduysa eşinin aktif sigortası başlar başlamaz

Ogünercan55
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:16
3 yıl dolmadan özel olmuyor
xMirAlay, 2 saat önce

3+1 olarak atandım ama kadroya geçtim

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