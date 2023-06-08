Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 22:57
İlişik kesme

Atama sonuçlarına göre ilişik ne zaman kesilecek ve doğudakiler için hangi tarihten önce gelenler kesebilecek


Kosovali7171
Memur
08 Haziran 2023 23:01
Bayramdan önce batidakiler keser büyük ihtimal bayramdan sonra da dogudakiler keser
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