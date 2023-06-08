Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Editörler : oto-danisman-expert


08 Haziran 2023 23:00
İstanbul Bahçelievlerde satılık daire

2+1 kullanışlı 90 m2 arsa tapulu. Kira vermekten bıktıysanız güzel fırsat. Fiyat aciliyetten dolayı uygun tutulacaktır. Mantıklı araç dışında takas yoktur. İlgilenen özel mesaj atabilir

Çok Yazılan Konular

Sözlük

unutmak 1 6 ay süren maç 1 godot'yu beklerken 2 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 7 seçmen 3 belli bir süre dinlemediğinizde özlediğiniz şarkı 8 otofaji 2 jenerasyon 1 annem 2 baş ağrısı 2

Son Haberler

Aday memurun kurum içi ve dışı nakli yapılabilir mi?9 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıKurban PaylaşmaktırÖğretmenlere Özel %25'e Varan Meslek İndirimi Sigortam.net'te!Vize sorunu büyüyor: 4 yılda ret oranı ikiye katlandı

Editörün Seçimi

Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)