Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


08 Haziran 2023 23:02
Kurum değiştirme

10 YIL ÖNCE ÇIKARILAN BİR DEFAYA MAHSUS TORBAKANUN İLE BELEDİYELERDE BULUNAN 4/A SÜREKLİ İŞÇİ SITATÜSÜNDEKİ ÇALIŞANLAR KENDİ İSTEKLERİ İLE HAVUZDA TOPLANARAK MİLLİEĞİTİM,EMNİYET,TARIM,KÜLTÜR GİBİ KURUMLARA GEÇİŞLERİ SAĞLANMIŞTI.TEKRAR YENİ BİR ÇALIŞMA YAPILABİLİRMİ

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