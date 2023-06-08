Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 23:03
Dilekçem genel atama döneminde değerlendiriliyor yazıyo ama kayinim çıktı

Rezvkr

Eş tayin

Bu yıl 2.bölgeye tabiydim. Batı ilçesinde görev yapıyorum .Eşimde yaklaşı1 ay önce görev yaptığım ilçeye ilk ataması yapılıp göreve başladı.Eşimin ilk yılı tayin hakkı yok.Ben bu durumu belirterek ve gerekli atama onay belgesi, görev yeri belgesi ve hizmet sözleşmesini ekleyerek daireye ipka dilekçesinde bulunmuştum.Hala dilekçem genel atama döneminde değerlendirilecek diyo.Amea benim tayinim Doğu iline yapıldı Ipkam kabul olmadı ne yapmalıyım.Dilekçem hala genel atama döneminde değerlendirilecek aşamasında ve eşiminde bu yıl tayin hakkı yok


Alemdarali
Daire Başkanı
08 Haziran 2023 23:22
Durdurma dilekçesi verecen personel şubeye bizzatta gidip görüş personel müdürü ve sorumlu müdür yardımcısı ile anlayış gösterirler inşallah
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