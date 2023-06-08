12 yıl çalıştım iç Anadolu'daki en rahat illerden ilk sıradadır için rahat olsun insanı da iyidir komşuluk ta ,alış veriş merkezi var kışlar soguk geçer ,genelde rüzgar çoktur, 5 dk da istediğin yere gidersin ,sosyal olanak fazla yok.

12 yıl çalıştım iç Anadolu'daki en rahat illerden ilk sıradadır için rahat olsun insanı da iyidir komşuluk ta ,alış veriş merkezi var kışlar soguk geçer ,genelde rüzgar çoktur, 5 dk da istediğin yere gidersin ,sosyal olanak fazla yok.