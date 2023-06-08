Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 23:03
Yozgat
Atama sonuçlarında 5. Tercihimiz Yozgat geldi bilgisi olan yardımcı olabilir mi acaba

E.Kayı Han
Editor
08 Haziran 2023 23:26

Neyi merak ediyorsun kardeşim.


Sebocan33
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:35
12 yıl çalıştım iç Anadolu'daki en rahat illerden ilk sıradadır için rahat olsun insanı da iyidir komşuluk ta ,alış veriş merkezi var kışlar soguk geçer ,genelde rüzgar çoktur, 5 dk da istediğin yere gidersin ,sosyal olanak fazla yok.

333888
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:42
Teşekkür ederim lojman durumu nasıl bilginiz var mı
Sebocan33, 1 saat önce
12 yıl çalıştım iç Anadolu'daki en rahat illerden ilk sıradadır için rahat olsun insanı da iyidir komşuluk ta ,alış veriş merkezi var kışlar soguk geçer ,genelde rüzgar çoktur, 5 dk da istediğin yere gidersin ,sosyal olanak fazla yok.

Sebocan33
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:45
5 yıl oldu ozmn lojman sorunu yoktu şimdide sanmiyorum,kentpark bölgesi birazdaha memur kesim yoğunluğu olan ve yozgatin ennguzel yeridir, ama tabi kiralarda ona göre biraz fazladır bilginize
333888, 1 saat önce
Teşekkür ederim lojman durumu nasıl bilginiz var mı

333888
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:48
Teşekkür ederim
Sebocan33, 1 saat önce
5 yıl oldu ozmn lojman sorunu yoktu şimdide sanmiyorum,kentpark bölgesi birazdaha memur kesim yoğunluğu olan ve yozgatin ennguzel yeridir, ama tabi kiralarda ona göre biraz fazladır bilginize

Sebocan33
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:49
Rica ederim hayırlı olsun
333888, 1 saat önce
Teşekkür ederim

333888
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:17
Yozgat'ta kreş durumu nasıldır

Fırtına6655
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:18
Sorguna git devrem en büyük ilçesi her türlü imkan mevcuttur

333888
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:20
Merkezden daha mı gelişmiş sorgun
Fırtına6655, 38 dk. önce
Sorguna git devrem en büyük ilçesi her türlü imkan mevcuttur

Fırtına6655
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:20
Evet daha gelişmiştir nufüs olarak hemen hemen aynıdır
333888, 36 dk. önce
Merkezden daha mı gelişmiş sorgun

333888
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:29
Teşekkür
Fırtına6655, 36 dk. önce
Evet daha gelişmiştir nufüs olarak hemen hemen aynıdır
Toplam 11 mesaj

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