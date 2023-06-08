Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 23:04
kabul edilen ipka bozdurulabilir mi ?

merhaba, eşim bu yıl şark görevini tamamladı. ve 1 yıl daha kalabilmek için ipka vermişti. Daha sonra kararımızı değiştirdik ve eşim dilekçeyi sarfinazar etti batıya gidebilmek için. Ama bugün ki atama sonucu ipka olarak sonuçlandı. bizim gibi olanlar var mı ? bu durumda ne yapılabilir ?


dmrdmrdmr04
08 Haziran 2023 23:17

?????


Subzero87
08 Haziran 2023 23:35

Merhabalar. Bu durumda olan aynı şubeden benle beraber 3 kişi var.


Subzero87
08 Haziran 2023 23:36

Ayrıca bingöl elazığ ve ağrı illerindeki haber merkezinde çalışan personellerde de bu durum var.


secret06secret
08 Haziran 2023 23:43

Aynı durumdayız kardeşim valla bizde dilekçe kabul olur dedik sms olmadi


secret06secret
08 Haziran 2023 23:50

Siz ipka istemiyor olarak düzeltiniz mi yoksa ipka istiyor olarak mi kaldi

dmrdmrdmr04, 2 saat önce

?????


Subzero87
08 Haziran 2023 23:52

sizin hangi birim

secret06secret, 1 saat önce

Aynı durumdayız kardeşim valla bizde dilekçe kabul olur dedik sms olmadi


secret06secret
09 Haziran 2023 00:04

Şark görevindeyim sayfada açılan durumun aynısı bende oldu 1 yıl daha kalırsak şark biter dedik dilekçe verdim sonra 2. Şark kalkacak dediler tekrar iptal dilekçesi verdim batıya gitmek için iptal kabul edildi

Subzero87, 1 saat önce

sizin hangi birim

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