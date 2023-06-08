Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


08 Haziran 2023 23:10
Maaş zammı

4/A BELEDİYE İŞÇİLERİ NEDEN KAMU İŞÇİLERİ GİBİ ZAM ALAMIYOR BU HUSUSDA ÇOK BÜYÜK MADÜRİYET VE HAKSIZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM AYNI İŞİ YAPIP ARADA UÇURUM MAAŞ FARKLARIVAR .BELEDİYE SENDİKALARI BENCE BELEDİYELER BİRLİĞİ İLE TOPLU SÖZLEŞMEYE OTURMALI DİYE DÜŞÜNÜYORUM

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Şu zammı açıklayacak bir işçi yokmu2 dakika masa silen işçi, maden işçisi ile aynı maaş almalıdır.

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