Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 23:12
Sivas tek başlık

İlk tercihim sarktan sarka sivas cikti arkadaslar. Hangi bankadan maas alir, lojman durumu nasil, kadrosu nasil, ilceye verme durumlari olur mu iki ufak cocuk ve engelli bakmakla yükümlu oldugum babam var. 12-36 ya gecildi mi kisaca bilgilendirirseniz sevinirim.


Korjilet
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:27

Merkez güzeldir. Hak


entropimen
Şef
08 Haziran 2023 23:36
Merkez zor çakma 12 36 sistem ben geldim geleli alışamadım

B.S.6767
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:44
Ev konusunda problem varmış galiba merkezde hastane tarafında bulabilme imkanımız olabilirmi
entropimen, 1 saat önce
Merkez zor çakma 12 36 sistem ben geldim geleli alışamadım
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade KararıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerGenel atamada açıklanmayan mazeret atamalarıTercih...Değerlendirme...Seçim taltifsiz görev . Sistem üzerinden gönüllü şark verip giden oldumu??Polis Memurluğundan GİH olmak Nasıl bir şey375 KHK ile ihraç olan, beraat takipsizlik alan,göreve iade alan, idare mahkemesi devam eden polis

Sözlük

dileğinin kabul olması 2 boyalı civcivler 1 ilham perisi 1 Kahvaltıda vazgeçemedikleriniz 5 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 7 Leyla ile Mecnun 1 tasarruf 2 Halka Arz 3 anlatım bozukluğu 3 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Aday memurun kurum içi ve dışı nakli yapılabilir mi?9 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıKurban PaylaşmaktırÖğretmenlere Özel %25'e Varan Meslek İndirimi Sigortam.net'te!Vize sorunu büyüyor: 4 yılda ret oranı ikiye katlandı

Editörün Seçimi

Temmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Medyada söylenen en düşük memur maaşına göreErdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?22.000 Liraya Ulaşılacak Yöntemler...Matrahlar güncellenmeliEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Seviyesine Çıkarılmalıdır (2023-Nisan: 33.000 TL)