Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Haziran 2023 23:13
Refakat izni abiler bi yardım

3 ay refakat iznimi kullandım Annem kanser hastası ameliyat oldu çok şükür hayati riski kalmadı ama bakıma muhtaç 3 ay daha kullanmak istiyorum fakat hayati riski vardır diye ekleyemeyeceğini söyledi doktorumuz Emniyet bunu değerlendir mi?


Enginpol
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:22
Onu eklemesse kabul olmaz özellikle onu istiyorlar

Birsüveyda
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:26

Kabul olacağını pek sanmıyorum bizde aynı durumdayız kardeş bu durumda bile atamamızı yaptılar . Hayati risk taşıyıp yanında refakatçi bulunması önem arz etmektedir ibaresi olması lazım yoksa çok zor . Keşke en baştan 6 aylık heyet raporu alsaydın genelde ilk etapta 6 aylık veriyorlar en az raporu .


yalnızkurt55
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:05

6 ay vermiyorlardı ki 3+3 şeklinde alınabiliyormuş 6 aylığı kabul etmediler yinede şansımı deneyim m


Birsüveyda
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:12

Bizim heyet raporu direk 6 aylık olarak çıkmıştı. Ama heyet raporu çıkana kadar durum bildirir raporları bile kabul etmemişlerdi 2 güne bir işe çağırıyorlardı . Heyet raporu ile çözdüm ben işi ama onda bile 2 ay git gel yaptım 100 kişiye derdimi anlattım. Başına gelmeyen kolay sanıyor, Allah yardımcın olsun rapor almaya bak gerekirse Başka bir doktora daha gidin .

yalnızkurt55, 52 dk. önce

6 ay vermiyorlardı ki 3+3 şeklinde alınabiliyormuş 6 aylığı kabul etmediler yinede şansımı deneyim m


yalnızkurt55
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:17

Alamıyorum abi heyet de refakatcı izni felan yazmadı tek çocuğum Anne baba ayrı İstanbul a çakılı kaldım 2 çare kaldı ya gih e geçiş yada istifa edip memlekete dönüş.


istanbulpolisi
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:39
Kardeşim sen durumunu anlat doktora tek çocuk ve bende başka bakanı yok hocam 3 ay daha hayattı tehlkiesi vardir ibaresi eklesin,bu doktorun elinde sonuçta sen sürekli yanımdasın o güveni verirsen yaziyorlar

istanbulpolisi
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:42
Kardeşim ben babamı kanserden kaybettim ,3+3 kanser sonrası 3 +3 farklı hastalikdan yazdı doktor yani o güveni verdim babamın yanındaydım hep yani isterse doktor verebilir
yalnızkurt55, 52 dk. önce

6 ay vermiyorlardı ki 3+3 şeklinde alınabiliyormuş 6 aylığı kabul etmediler yinede şansımı deneyim m

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