temmuz başına kadar zam tahmin etmeyin !

şu an yazılan, söylenen her şey balon ve sallama

akıl ve mantık şunu söyler diye de tahminde bulunmayın çünkü rasyonel bir zeminde değiliz

kesin olan ne var derseniz;

-temmuz zammının açıklanmasına daha 25 gün var ve bu 25 gün boyunca dolar da enflasyon da artacak.

-temmuz maaşına ne zam yapılırsa yapılsın ekim-kasım gibi alım gücü ciddi anlamda yeniden erimiş olacak

-memurun tek şansı yerel seçimler ve öncesinde temmuz ve ocak zammı olması

-alım gücü korkunç şekilde ezildiğinden kasada para var yok demeden seçim öncesi maaşı yüksek\düşük herkese iyi kötü "fena değil" denecek bir zam olacaktır

-akp 2023 hedefi kişi başı gelir 25.000 dolardı ama maalesef şu an 14 sene sonra 12.000 dolara ancak çıkılacağı hesaplanıyor doğru işler yapılsa bile. 18. büyük ekonomiydik, 23'e indik ve dünya sefalet endeksinde 10. fakir ülke olduk.

-yıllar sürecek zorlu bir sürece giriyoruz. artık her temmuz ve ocakta buralarda falcılık yapıp duracağız.

-özetle, yazılan çizilen her oran ve rakam hikaye. ne sevinin ne üzülün ne heyecanlanın.

temmuz 4'ü gibi öğrenmiş olacağız

-Allah hepimizin yardımcısı olsun..