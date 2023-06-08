Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Haziran 2023 23:19
Maaş Skalası
Adam aile hekimi haftda 25-30 saat çalışıp 150 hastaya stetoskop ile yalandan bakıp 3 tane ağrı kesici yazıyor benim 5 katı maaşımı alıyor hala gözü benden 6 kat fazla maaş almakta. Gözün doysun. Veyahutta akşama kadar klimalı odada laklak yapan pergel tutmasını bilmeyen mühendisler.

1AtomKarınca
Aday Memur
08 Haziran 2023 23:20
Burada ağlaması gereken ağlamak derken hak istemesi gereken 2 kesim var. Öğretmenler ve Polisler gerisi traşşş

mengok
Şef
09 Haziran 2023 00:07
Polisler her ay 100 saat fazla çalışıp parasını alamıyor tatil haftasonu bayram yok .. ben size bişey söyleyeyim mi polisler ümidini keseli çok oldu ...
1AtomKarınca, 2 saat önce
Burada ağlaması gereken ağlamak derken hak istemesi gereken 2 kesim var. Öğretmenler ve Polisler gerisi traşşş
Toplam 2 mesaj

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