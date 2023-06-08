Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


08 Haziran 2023 23:20
hemen biri ile tanışıp nikah kıymak istiyorum

35 yaşında, 183 boyunda, 76 kilo bir öğretmenim. iki gün içinde nikahı basıyorum arkadaşlar. tipim falan gayet düzgün ama asosyalim, pek çevrem yok. bir birikimim de yok. arabayı satarsak borçları kapar evi düzeriz. haydi hayırlısı.

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