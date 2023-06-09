Urfa hakkında

Allah bağışlasın Kiralar yeni gelenlerlere 4-8 arası olur genel yerler çakma 12-36 çalışıyoruz maç görevi felan uygulama görevleri de sık oluyor ilçelerden 3 yıl olan ilçeler var gönlünce olur inşallah

Allah bağışlasın Kiralar yeni gelenlerlere 4-8 arası olur genel yerler çakma 12-36 çalışıyoruz maç görevi felan uygulama görevleri de sık oluyor ilçelerden 3 yıl olan ilçeler var gönlünce olur inşallah