Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 00:00
Urfa hakkında
Arkadaşlar Şanlıurfa hakkında bilgi verir misiniz? Evliyim çocuk var.

Emr34001
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:44
Allah bağışlasın Kiralar yeni gelenlerlere 4-8 arası olur genel yerler çakma 12-36 çalışıyoruz maç görevi felan uygulama görevleri de sık oluyor ilçelerden 3 yıl olan ilçeler var gönlünce olur inşallah

Tayinci138
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:45
Teşekkür ederim kardeşim
Emr34001, 14 dk. önce
Allah bağışlasın Kiralar yeni gelenlerlere 4-8 arası olur genel yerler çakma 12-36 çalışıyoruz maç görevi felan uygulama görevleri de sık oluyor ilçelerden 3 yıl olan ilçeler var gönlünce olur inşallah

Tayinci138
Aday Memur
09 Haziran 2023 00:57
Lojman durumu nasil kardeşim çikma ihtimali var mı
Emr34001, 14 dk. önce
Allah bağışlasın Kiralar yeni gelenlerlere 4-8 arası olur genel yerler çakma 12-36 çalışıyoruz maç görevi felan uygulama görevleri de sık oluyor ilçelerden 3 yıl olan ilçeler var gönlünce olur inşallah
Toplam 3 mesaj

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