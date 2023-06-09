Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Haziran 2023 00:03
Kara astsubay kayıt için istenen belgeler

Pertemde Kara kuvvetleri astsubay kaydı için istenen belgelerde e-devlet sisteminden Adalet ve Yargıtay dava dosyası sorgulama bolumunde hakkında acılmıs bir dava bulunamadı ibaresinin oldugu isminin açıkca gozuktugu belgenin çıktısı isteniyor. Edevlette bu işlemi yaptıgımda yazıcıdan çıkartmak için herhangi bir belge ya da pdf dosyası bulunmuyor. Bu çıktıyı nasıl temin eddebilriim yardımcı olabilecek var mı

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