Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


09 Haziran 2023 00:35
Sonradan alınan engelli raporu ve tayintalebi
Merhaba. Memuriyetten sonra alinan engelli raporu orani yuzde 47. Fakat bakanlik tayin talebini reddediyor. Boş kadro sorunu da yok. Şifahi olarak; raporda seker tansiyon göz gibi oranlarin kucuk oldugu, tayin olmayi gerektirecek bir engelin bulunmadigi soylendi. Ama rapor yuzde 47 süresiz. Boyle bir sart vsr mi

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