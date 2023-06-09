Sonradan alınan engelli raporu ve tayintalebi

Merhaba. Memuriyetten sonra alinan engelli raporu orani yuzde 47. Fakat bakanlik tayin talebini reddediyor. Boş kadro sorunu da yok. Şifahi olarak; raporda seker tansiyon göz gibi oranlarin kucuk oldugu, tayin olmayi gerektirecek bir engelin bulunmadigi soylendi. Ama rapor yuzde 47 süresiz. Boyle bir sart vsr mi

Merhaba. Memuriyetten sonra alinan engelli raporu orani yuzde 47. Fakat bakanlik tayin talebini reddediyor. Boş kadro sorunu da yok. Şifahi olarak; raporda seker tansiyon göz gibi oranlarin kucuk oldugu, tayin olmayi gerektirecek bir engelin bulunmadigi soylendi. Ama rapor yuzde 47 süresiz. Boyle bir sart vsr mi