Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Haziran 2023 00:44
Kariyer mesleklerinin maaş durumları

Kariyer mesleği olan uzmanlık, müfettişlik, denetçilik mesleğe girişide, yeterlilik sürecinde ve meslek hayatı boyunca zorlu süreçlerden geçmektedir. Maalesef sayılarımız az olmasından dolayı gündeme gelememekteyiz ve hak aramakta zorluk çekmekteyiz.

Yüksek kpss puan, kurum sınavı, mülakat süreçlerinden sonra atanan kariyer meslekleri yeterlilik, tez, yds gibi süreçlerden geçmektedir. Fakat maaş olarak yeni başlayan bir müfettiş, denetçi ve uzman ortalama 18.5 bin TL almakta olup yeterliliğini veren bu meslek mensupları 21.5 bin TL almaktadır (taşra meslek mensupları 16-17 bin TL almaktadır.) . Yapılan işin sorumluğu, yoğunluğu düşünüldüğünde ve bu meslek mensupların İstanbul ve Ankara yoğunlukta olmak üzere çalıştıkları göz önüne alınınca özlük haklarının yetersiz olduğu apaçık ortadır.

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