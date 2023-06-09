Geçmiş olsun memur arkadaşlar temmuzda

Dolar 30 TL. Gidişat yüzde 99 oraya doğru gidiyor. Cumhurbaşkanınin 22 bin dediği en düşük memur maaşı an itibari ile 28 bin verildiğinde degerini koruyacak. Oysa asgari ücret 500 dolardan aşağı olmayacak dendi. Temmuza kadar asgari ücret 500 dolar yani 18 20 bin olur..

Dolar 30 TL. Gidişat yüzde 99 oraya doğru gidiyor. Cumhurbaşkanınin 22 bin dediği en düşük memur maaşı an itibari ile 28 bin verildiğinde degerini koruyacak. Oysa asgari ücret 500 dolardan aşağı olmayacak dendi. Temmuza kadar asgari ücret 500 dolar yani 18 20 bin olur..