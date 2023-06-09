Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Haziran 2023 00:50
Geçmiş olsun memur arkadaşlar temmuzda
Dolar 30 TL. Gidişat yüzde 99 oraya doğru gidiyor. Cumhurbaşkanınin 22 bin dediği en düşük memur maaşı an itibari ile 28 bin verildiğinde degerini koruyacak. Oysa asgari ücret 500 dolardan aşağı olmayacak dendi. Temmuza kadar asgari ücret 500 dolar yani 18 20 bin olur..

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