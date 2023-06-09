Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2023 03:01
K.Maraş Sütçü İmam Ü. Personel Alımı
Alım ilanında lisans hemşire alımın karşısında maaş net ödenen 12 bin civarı bişey yazıyor. Yani bu alımda normal memur maaşının altında mı ödeme yapılacak ?

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