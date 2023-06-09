Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Haziran 2023 03:31
Kırşehir Hk.

İl hakkında genel bilgi


Poliss155
Memur
09 Haziran 2023 03:40
Kusura bakma da bu şekilde sana kimse bilgi vermez.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminSeçim Taltifiİdare Mahkemesi İade KararıDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerGenel atamada açıklanmayan mazeret atamalarıTercih...Değerlendirme...Seçim taltifsiz görev . Sistem üzerinden gönüllü şark verip giden oldumu??Polis Memurluğundan GİH olmak Nasıl bir şey375 KHK ile ihraç olan, beraat takipsizlik alan,göreve iade alan, idare mahkemesi devam eden polis

Sözlük

dna 2 Kamyon kasasında yolculuk 1 kar geliyor 1 sürü psikolojisi 1 demek 1 Zerengökçe 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 4 neyse 1 güne bir söz bırak 1 kocasını pişiren kadın 4

Son Haberler

9 Haziran 2023 tarihli atama kararı yayımlandıAday memurun kurum içi ve dışı nakli yapılabilir mi?9 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıKurban PaylaşmaktırÖğretmenlere Özel %25'e Varan Meslek İndirimi Sigortam.net'te!

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yüksek maaş alana düşük zam iddiası!Hangi konfederasyonun sendikasına üyesiniz?Maaşlar Eridi Bitti. Memuru öldürdünüz hayırlı olsunTemmuzda memur maaşlarına nasıl bir zam yapılacak?Vaat edilen 22.000 lira artık 1.000 dolar bile etmiyor.Mayıs enflasyon 0,04Yeni milli eğitim bakanı Yusuf TekinSeçim Görevli Ücretleri ne Zaman Yatar?Erdoğan'ın Seçim Öncesi Memur Zammı Sözüne Bakış Açınız Nasıl?